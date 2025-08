Il successo della Senna balneabile: una vittoria nonostante il maltempo

MeteoWeb

Nonostante le avversità del meteo, le tre nuove aree balneabili inaugurate sulla Senna nel cuore di Parigi hanno registrato un notevole successo, accogliendo oltre 35mila persone nel primo mese di apertura. L’iniziativa, lanciata in vista dei Giochi Olimpici del 2024, si è rivelata un trionfo di partecipazione, pur dovendo affrontare le sfide di un’estate particolarmente piovosa. Le nuove piscine fluviali, frutto di un ambizioso progetto di riqualificazione ambientale promosso dalla sindaca Anne Hidalgo, sono rimaste aperte per soli 18 giorni a luglio a causa delle abbondanti precipitazioni. Pierre Rabadan, vicesindaco di Parigi con delega allo sport, ha riconosciuto il ruolo determinante del meteo, con piogge superiori ai 20 millimetri che hanno costretto alla chiusura per 13 giorni.

“Sapevamo che il meteo avrebbe avuto un ruolo determinante”, ha commentato Rabadan, “ma siamo estremamente soddisfatti“. La giornata di maggiore affluenza è stata il 13 luglio, con un picco di 5.700 bagnanti che hanno potuto godere di un’esperienza unica nel cuore della capitale francese.

Un aspetto cruciale sottolineato dal vicesindaco riguarda la qualità dell’acqua: “Non c’è stato alcuno scarico dalle fogne nella Senna durante il periodo estivo“, ha affermato Rabadan, garantendo così la balneabilità e la sicurezza per i fruitori. Questa rassicurazione è fondamentale, visto che il progetto mira a rendere il fiume un luogo sicuro per nuotare dopo decenni di divieto.