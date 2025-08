Super-adesivi subacquei: la rivoluzione dei materiali ispirati alla natura e progettati con IA | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Negli ultimi anni, l’intelligenza artificiale (IA) ha cominciato a influenzare in maniera decisiva anche il design dei materiali, portando a scoperte sorprendenti in ambito scientifico e industriale. Un esempio straordinario di questa evoluzione è il design dei super-adesivi subacquei, capaci di resistere a sfide ambientali estreme come le immersioni in acqua salata o la riparazione di tubazioni sotto pressione. Molti organismi marini, tra cui molluschi e batteri, producono proteine adesive naturali che consentono loro di attaccarsi e rimanere ancorati a superfici umide o subacquee.

Questi sistemi biologici hanno fornito l’ispirazione per un nuovo tipo di adesivo progettato utilizzando una combinazione di analisi dei dati, esperimentazione e machine learning (ML). Il team di ricerca, guidato da Jian Ping Gong, ha sfruttato un dataset di oltre 24.000 proteine adesive naturali provenienti da 3.822 specie biologiche per identificare sequenze proteiche comuni che potessero essere replicate in materiali sintetici. L’approccio combinato di mining dei dati e machine learning ha permesso di progettare e testare 180 nuovi idrogel, tra cui alcuni che hanno mostrato prestazioni adesive superiori a quelle dei materiali esistenti, con una forza adesiva che supera 1 MPa, un miglioramento significativo rispetto alle soluzioni precedenti.

Progettazione e sperimentazione dei nuovi adesivi

Gli idrogel sviluppati sono stati progettati per rispondere alle esigenze di applicazioni subacquee, come la riparazione di danni a tubi o l’ancoraggio di oggetti sotto acqua. Uno degli idrogel più promettenti, chiamato R1-max, è stato utilizzato per incollare un’anatra di gomma a una roccia in mare. Nonostante le difficili condizioni, tra onde e maree, l’adesivo ha mantenuto la sua forza per tutto il periodo di test.

In un altro esperimento, l’idrogel R2-max è stato impiegato per sigillare un foro di 20 millimetri in un tubo pieno di acqua, con successo nel fermare la perdita d’acqua per oltre cinque mesi. Questi test hanno confermato l’eccezionale potenziale di questi nuovi adesivi, non solo per le applicazioni industriali, ma anche in ambito biomedico, dove potrebbero essere utilizzati per rivestire protesi o creare biosensori indossabili.

Un futuro con applicazioni illimitate

L’introduzione di idrogel super-adesivi progettati con l’intelligenza artificiale potrebbe segnare l’inizio di una nuova era per la scienza dei materiali, con un impatto significativo in vari settori, dalla medicina all’ingegneria marittima. Questi adesivi potrebbero essere utilizzati per creare soluzioni innovative per ambienti estremi, come la riparazione di dispositivi in ambienti marini o la creazione di rivestimenti biocompatibili per dispositivi medici.

Inoltre, la versatilità della progettazione basata su IA consente l’adattamento del processo per la creazione di altri tipi di materiali funzionali morbidi, aprendo così nuove possibilità in numerosi campi, tra cui l’ingegneria dei materiali e la ricerca ambientale. Grazie alla continua evoluzione della tecnologia, è probabile che nei prossimi anni assisteremo a nuove applicazioni che sfruttano queste scoperte per risolvere problemi complessi in vari settori industriali.

I super-adesivi subacquei progettati con l’intelligenza artificiale sono solo l’ultima frontiera in un campo che ha visto enormi progressi grazie all’uso di tecnologie avanzate. La ricerca e lo sviluppo di questi materiali non solo spingono oltre i confini della scienza dei materiali, ma promettono anche di rivoluzionare settori cruciali come la biomedicina e l’ingegneria marittima, migliorando la sostenibilità e l’efficacia di numerose applicazioni industriali.