Superbonus a passo lento: la situazione aggiornata a fine giugno

MeteoWeb

Al 30 giugno 2025 sono stati avviati 500.295 cantieri sul Superbonus 110%, per un totale degli investimenti ammessi a detrazione di oltre 121.542 miliardi di euro e un totale di investimenti per lavori conclusi ammessi a detrazione di oltre 116,85 miliardi, pari al 96,2% dei lavori realizzati. È quanto emerge dal contatore di Enea sul Superbonus 110%. Scendendo più nel dettaglio, ad usufruire della misura sono stati 137.799 condomini, per un totale di investimenti pari ad oltre 83,14 miliardi di euro (di cui oltre 82,31 ammessi a detrazione) e un totale di lavori condominiali realizzati pari al 95,1%.

Gli altri dettagli

Per quanto riguarda gli edifici unifamiliari si contano 245.097 asseverazioni, per un totale di investimenti di 28,71 miliardi e un totale di lavori realizzati e ammessi a detrazione pari a 27,93 mld, vale a dire il 98,3% del totale. Infine, 117.394 asseverazioni riguardano unità immobiliari funzionalmente indipendenti, per un investimento complessivo di 11,53 miliardi di lavori realizzati, pari al 98,3%. Nel complesso, l’investimento medio è stato pari 601.365,33 euro per i condomini, 117.154,27 euro per gli edifici unifamiliari e 98.246,25 euro per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti.