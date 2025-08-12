Taiwan, si avvicina il tifone Podul: centinaia di persone evacuate

MeteoWeb

Le autorità di Taiwan hanno avviato oggi l’evacuazione di centinaia di persone in vista dell’arrivo del tifone Podul sulla costa sudorientale dell’isola, mentre le zone limitrofe stanno ancora cercando di riprendersi da alluvioni e venti record causati da tempeste precedenti. Il tifone di media intensità Podul, con raffiche fino a 155km/h, si dirige verso la città di Taitung e dovrebbe toccare terra nelle vicinanze domani, mercoledì 13 agosto, secondo le previsioni meteorologiche. Nella contea orientale di Hualien sono quasi 700 le persone evacuate per precauzione a causa del rischio di tracimazione di una diga naturale formatasi dopo una frana provocata da un tifone precedente.

Dopo aver toccato terra, la tempesta dovrebbe colpire la costa occidentale densamente popolata di Taiwan prima di dirigersi verso la provincia cinese del Fujian entro la fine della settimana.