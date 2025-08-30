Tartaruga depone le uova in spiaggia a Realmonte: “le mareggiate hanno allagato il nido” | FOTO

MeteoWeb

“Lo scorso 3 luglio una grossa tartaruga Caretta caretta aveva deposto le sue uova nella spiaggia di Punta grande a Realmonte. La schiusa delle uova era prevista per gli ultimi giorni di agosto; ed infatti il 27 agosto, una decina di tartarughine sono riuscite ad uscire dal nido e raggiungere il mare. Purtroppo le mareggiate del 28 e 29 agosto hanno allagato il nido, interrompendo definitivamente le nascite“: è quanto rende noto l’associazione MareAmico Agrigento. “Nella prossima settimana aprendo il nido scopriremo quante tartarughine non ce l’hanno fatta“, conclude la nota.