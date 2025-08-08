Temperature del mare in calo a luglio nel Mar Ligure

MeteoWeb

Dopo un giugno eccezionalmente caldo, caratterizzato da giornate soleggiate e temperature elevate sia sulla terraferma che in mare, il mese di luglio ha portato un brusco cambio di scenario meteorologico. L’arrivo di correnti più fresche e instabili dall’Atlantico ha favorito la formazione di temporali, spesso anche di forte intensità, che hanno interrotto la lunga fase di stabilità. Questi fenomeni non solo hanno rinfrescato l’aria, riportando le temperature massime su valori più consoni alla stagione, ma hanno inciso in modo marcato anche sulla temperatura superficiale del Mar Ligure, che si è progressivamente abbassata fino a rientrare nelle medie climatiche del periodo. A documentare questo cambiamento è il report pubblicato oggi dall’agenzia regionale Arpal, che analizza in dettaglio l’andamento delle ultime settimane.

Dall’anticiclone africano ai temporali di luglio

Dopo un mese di giugno con temperature superficiali del mare molto alte, dovute alla lunga presenza di un robusto anticiclone africano, luglio ha segnato un cambio netto. Le condizioni atmosferiche sono state più instabili e fresche, con frequenti temporali. Le temperature dell’aria si sono mantenute in media o leggermente sotto la norma del periodo.

Anche il Mar Ligure ha risentito di questo cambio di scenario. La mappa della temperatura superficiale del 5 agosto 2025, elaborata con dati del Copernicus Marine Environment Monitoring Service (CMEMS), mostra valori tra i 23°C (soprattutto in mare aperto tra Centro e Ponente) e i 26°C (nel Levante e vicino alla costa centrale). Un calo significativo rispetto ai 27-28°C, con punte di 29°C, registrati a fine giugno.

Un andamento diverso rispetto al 2024

Il grafico dell’andamento medio della temperatura superficiale del Mar Ligure dal gennaio 2025 evidenzia un brusco calo di 4-5°C dopo la mareggiata di inizio luglio, seguito da un aumento di circa 2°C e da una fase più stabile nelle settimane successive, in coincidenza con i passaggi temporaleschi. Questo andamento ha riportato i valori in linea con le medie stagionali tra fine luglio e inizio agosto.

La situazione del 2025 si distingue da quella del 2024: lo scorso anno, dopo un giugno in media, le temperature erano salite nettamente in luglio e agosto, spinte da numerose ondate di caldo. Nel 2025, invece, il picco raggiunto a fine giugno è stato paragonabile a quello dell’estate 2024, ma con un mese di anticipo, segnalando un’anomalia significativa, ha concluso Arpal.