La Tempesta Floris si abbatte sul Regno Unito: forti venti e piogge intense in Irlanda del Nord, attesi picchi di 100 km/h

L’Irlanda del Nord è alle prese con la tempesta Floris, che ha toccato terra questa mattina, portando con sé forti venti e piogge intense. Un’allerta meteo “gialla” per vento forte è scattata alle 6 ora locale e rimarrà in vigore fino a mezzanotte, interessando gran parte del Regno Unito, mentre la Scozia è interessata da un’allerta “arancione”. Le raffiche di vento, secondo le previsioni, potrebbero raggiungere gli 80 km/h in molte aree dell’Irlanda del Nord, con picchi di 100 km/h o più lungo la costa settentrionale e nelle zone più esposte. La tempesta non si limita solo al vento: è attesa anche una fase di piogge intense e persistenti, che si concentreranno principalmente nella prima metà della giornata di odierna per poi attenuarsi.

Anche la Repubblica d’Irlanda non è immune agli effetti di Floris. Met Éireann, il servizio meteorologico nazionale, ha emesso avvisi “gialli” per vento e pioggia in diverse contee, tra cui Donegal, Galway e Mayo. Le autorità hanno messo in guardia la popolazione sui potenziali pericoli per i viaggiatori, a causa del rischio di allagamenti e caduta di alberi, in una giornata festiva per il Paese.

La tempesta Floris è la prima a colpire l’Irlanda e il Regno Unito dopo la tempesta Éowyn, che a gennaio aveva scatenato una rara allerta rossa per l’Irlanda del Nord, la prima per l’intera isola irlandese.

Tempesta Floris, chiusure e precauzioni

Per motivi di sicurezza, diverse amministrazioni locali in Irlanda del Nord hanno deciso di chiudere numerosi spazi all’aperto. L’Armagh City, Banbridge and Craigavon Council ha chiuso parchi, foreste, campi da golf e centri di riciclo, seguita da simili misure adottate dai consigli di Fermanagh e Omagh, Mid Ulster e Newry, Mourne and Down. Il Dipartimento dell’Agricoltura, dell’Ambiente e degli Affari Rurali ha inoltre sconsigliato al pubblico di recarsi nelle foreste e nei parchi fino a quando i forti venti non si saranno placati.

La tempesta ha avuto ripercussioni anche sui trasporti aerei, con diversi voli cancellati tra l’aeroporto di Belfast City e le città di Birmingham, Edimburgo e Leeds Bradford.