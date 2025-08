La tempesta Gil si rafforza nel Pacifico, diventerà un uragano

MeteoWeb

Gli esperti del Centro Nazionale Uragani (NHC) degli Stati Uniti hanno comunicato che la tempesta tropicale Gil diventerà un uragano nell’Oceano Pacifico orientale nelle prossime ore, ma senza rappresentare una minaccia per la terraferma. La tempesta si trova a circa 1.400 km a Sud/Ovest della penisola della Bassa California, in Messico. Gil fa registrare venti massimi sostenuti di 100 km/h e si sta muovendo a 26 km/h verso Ovest-Nord/Ovest. Non sono state emesse allerte o avvisi per le zone costiere. La tempesta dovrebbe continuare a spostarsi seguendo la medesima direzione nei prossimi giorni, aumentando anche la sua velocità mentre attraversa l’oceano.

Gil si sta rafforzando in un periodo di grande attività di tempeste nel Pacifico orientale. La tempesta tropicale Iona si sta muovendo verso Ovest nell’oceano, a circa 1.915 km a Ovest-Sud/Ovest di Honolulu, con venti massimi sostenuti di 72 km/h. Sebbene in precedenza sia diventata un uragano, si è poi indebolita e non rappresenta una minaccia per la terraferma. Gli esperti prevedono che altre tempeste potrebbero formarsi nei prossimi giorni nel Pacifico orientale.