Tempesta di sabbia in Perù: la nube avanza da Ica a Lima, allerta fino a domenica | VIDEO

MeteoWeb

Una tempesta di polvere e sabbia, alimentata da intensi venti conosciuti localmente come vientos paracas, ha colpito la regione di Ica, in Perù, spingendosi fino alla capitale Lima. Secondo il Senamhi (Servizio Nazionale di Meteorologia e Idrologia del Perù), in alcune zone di Ica si sono registrate raffiche fino a 50 km/h, mentre a Lima e Callao i venti hanno raggiunto i 32 km/h e potrebbero arrivare a 34 km/h nei prossimi giorni.

Tempesta di sabbia in Perù, cause e misure

Il fenomeno nasce dalla differenza tra temperature fredde e calde sulla costa, che genera forti correnti in grado di sollevare grandi quantità di sabbia e polvere, riducendo drasticamente la visibilità nelle strade. L’evento, che secondo le autorità potrebbe prolungarsi almeno fino a domenica, interessa anche altre aree del Centro e Sud del Paese.

Il Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) ha diffuso raccomandazioni per la popolazione: assicurare tetti e finestre, stare lontani da oggetti taglienti o apparecchi elettrici e rivolgersi a un medico in caso di disturbi respiratori o allergie. Anche il Ministero della Salute peruviano sta monitorando possibili conseguenze per la salute pubblica.