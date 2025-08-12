La tempesta tropicale Erin potrebbe diventare il primo uragano della stagione atlantica entro la fine di questa settimana

MeteoWeb

La tempesta tropicale Erin si è formata lunedì 11 agosto nell’Oceano Atlantico tropicale orientale e potrebbe diventare il primo uragano della stagione atlantica 2025 entro la fine di questa settimana, secondo i meteorologi. Nel frattempo, nell’Oceano Pacifico, l’uragano Henriette si è rafforzato ben lontano dalle Hawaii. Tuttavia, il National Hurricane Center (NHC) di Miami ha dichiarato che non sono in vigore allerte o avvisi costieri per nessuna delle due tempeste.

Nel pomeriggio di lunedì, Erin si trovava circa 690km a ovest-nordovest delle Isole di Capo Verde e aveva venti massimi sostenuti di 72km/h, secondo l’NHC. L’NHC ha affermato che Erin si stava muovendo verso ovest a 32km/h e si prevede che continuerà su questa traiettoria generale per diversi giorni.

È previsto un graduale rafforzamento nei prossimi giorni e i meteorologi hanno affermato che Erin potrebbe raggiungere l’intensità di un uragano entro la fine della settimana. L’NHC ha affermato che è ancora troppo presto per determinare eventuali impatti di Erin, mentre si avvicina alle Isole Sottovento settentrionali.

Incertezze sugli sviluppi futuri di Erin

Erin si sta muovendo all’interno di un’area nota come “regione di sviluppo primario”, che si estende dalla costa occidentale dell’Africa ai Caraibi. L’acqua molto calda in quest’area favorisce la formazione di uragani, soprattutto perché questo è un periodo favorevole. Tuttavia, ci vorrà del tempo prima che la tempesta Erin si trasformi in uragano, il che impedisce ai meteorologi di stabilire con certezza quale tipo di potenziale minaccia potrebbe rappresentare per le aree vicine, come i Caraibi, le Bermuda e persino gli Stati Uniti. Molti parametri sono attualmente incerti. Un’alta pressione alle Bermuda, la cui intensità non è ancora nota, potrebbe rallentare notevolmente l’avanzata della tempesta, e anche la sua potenza deve essere presa in considerazione.

Secondo l’NHC, il passaggio della tempesta Erin in quest’area sarà quindi cruciale per valutare definitivamente se potrebbe diventare il primo uragano maggiore, ovvero di categoria 3 o superiore, entro sabato 16 agosto.

L’uragano Henriette

Altrove, l’uragano Henriette era una tempesta di categoria 1 nel Pacifico centrale lunedì e si prevede che manterrà lo stato di uragano per un altro giorno o due prima di indebolirsi. Henriette ha avuto venti massimi sostenuti di 137km/h, ha affermato l’NHC. La tempesta si trovava circa 957km a nord-ovest di Honolulu.

L’ex tempesta tropicale Ivo

Sempre nel Pacifico, i resti dell’ex tempesta tropicale Ivo sono degenerati lunedì circa 990km a ovest dell’estremità meridionale della penisola messicana della Baja California. I meteorologi hanno affermato che i resti di Ivo non rappresentano una minaccia per la terraferma.