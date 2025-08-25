La tempesta tropicale Fernand si rafforzata nell’Atlantico, rotta a Est delle Bermuda

MeteoWeb

La tempesta tropicale Fernand si è rafforzata nelle scorse ore sull’Oceano Atlantico aperto, a Est delle Bermuda. Il National Hurricane Center statunitense ha riferito che Fernand si trova a circa 515 km a Est delle Bermuda. Fa registrare venti massimi sostenuti di 85 km/h e si dirige verso Nord-Nord/Est a 20 km/h. Il centro uragani ha affermato che Fernand dovrebbe spostarsi più a Nord/Est allontanandosi dalle Bermuda. È previsto un ulteriore rafforzamento, anche se i meteorologi hanno previsto che inizierà probabilmente a indebolirsi martedì. Fernand è ben lontano dalla terraferma e non sono in vigore avvisi o allerte costiere.