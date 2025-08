Tempesta Wipha, inondazioni e frane in Thailandia: almeno 6 morti

MeteoWeb

In Thailandia, la tempesta tropicale Wipha ha provocato la morte di 6 persone, causando gravi inondazioni e frane in diverse aree del Paese. Le autorità locali hanno reso noto che circa 230mila persone sono state coinvolte dagli effetti del maltempo. Secondo quanto riportato dal Dipartimento per la prevenzione e la mitigazione dei disastri della Thailandia, a partire dal 21 luglio intense precipitazioni hanno colpito 12 province, principalmente nelle zone settentrionali e centrali. Le previsioni indicano che nei prossimi giorni le piogge dovrebbero perdere intensità.

Nel 2011 la Thailandia fu devastata da estese alluvioni che causarono oltre 500 vittime e danneggiarono milioni di abitazioni su tutto il territorio nazionale.