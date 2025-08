Tempeste tropicali nell’Atlantico e nel Pacifico: Henriette e Dexter sotto osservazione

MeteoWeb

Due tempeste tropicali hanno preso forma quasi simultaneamente in 2 oceani diversi, in un momento di particolare attività meteorologica nella stagione degli uragani del 2025. Secondo quanto riportato dal National Hurricane Center (NHC) statunitense, nelle scorse ore si sono sviluppate la tempesta tropicale Henriette nel Pacifico orientale e la tempesta tropicale Dexter nell’Atlantico settentrionale.

La tempesta tropicale Henriette

Henriette si trova attualmente nel Pacifico orientale, circa 1.440 km a Sud/Ovest della punta meridionale della penisola di Baja California (Messico). La tempesta presenta venti sostenuti fino a 75 km/h e si muove in direzione Ovest-Nord/Ovest a una velocità di 24 km/h.

Gli esperti dell’NHC hanno precisato che Henriette non rappresenta una minaccia immediata per le aree abitate, né sono stati emessi avvisi o allarmi. Tuttavia, è previsto un graduale rafforzamento della tempesta nei prossimi giorni, mentre continua la sua traiettoria lontana dalla costa.

Henriette è la 8ª tempesta con nome della stagione degli uragani 2025 nel bacino del Pacifico orientale.

La tempesta tropicale Dexter

Nel frattempo, la tempesta tropicale Dexter sta attraversando l’Atlantico settentrionale, a circa 440 km a Nord-Nord/Ovest delle Bermuda. Anche in questo caso, la tempesta presenta venti sostenuti pari a 75 km/h e si muove verso Nord/Est ad una velocità di circa 24 km/h.

Dexter perderà forza progressivamente fino a diventare un ciclone post-tropicale. Come per Henriette, non sono stati emessi avvisi né sono attese conseguenze per le popolazioni costiere, data la distanza dalla terraferma.

Dexter è la 4ª tempesta con nome della stagione degli uragani atlantici 2025, che per ora si è mantenuta entro la media stagionale, anche se la situazione può evolvere rapidamente nel picco dell’estate.