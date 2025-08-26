Tempeste tropicali in movimento, Juliette avanza nel Pacifico e Fernand nell’Atlantico

MeteoWeb

Due sistemi ciclonici si stanno sviluppando contemporaneamente nelle acque aperte dell’Oceano Pacifico e dell’Oceano Atlantico, ma al momento non rappresentano una minaccia diretta per le coste: è quanto riporta, nell’ultimo aggiornamento, il National Hurricane Center (Centro Nazionale Uragani, NHC) statunitense, che monitora costantemente l’evoluzione delle tempeste tropicali Juliette e Fernand.

Juliette, rafforzamento nel Pacifico

La tempesta tropicale Juliette si trova a circa 840 km a Sud/Ovest della punta meridionale della Baja California, in Messico. Nelle ultime ore ha mostrato un incremento di intensità, con venti massimi sostenuti fino a 100 km/h. La traiettoria è diretta verso Ovest-Nord/Ovest a una velocità di circa 20 km/h.

Secondo i meteorologi dell’NHC, Juliette potrebbe ancora intensificarsi leggermente nelle prossime ore, prima di iniziare un indebolimento graduale previsto per mercoledì. Al momento non sono stati emessi avvisi costieri, poiché il ciclone rimane lontano dalle terre emerse.

Fernand in transito sull’Atlantico

Nel bacino atlantico si osserva invece la tempesta tropicale Fernand, situata a circa 1.020 km a Est-Nord/st delle Bermuda. Il sistema presenta venti massimi sostenuti di 75 km/h e procede verso Nord/Est a una velocità di 22 km/h.

Le previsioni indicano che Fernand continuerà a muoversi verso acque più fredde e instabili, iniziando a indebolirsi progressivamente. Gli esperti ritengono probabile una transizione a ciclone post-tropicale già tra martedì sera e mercoledì, con successiva dissipazione. Anche in questo caso non si registrano rischi per le zone costiere.

Un agosto dinamico ma senza minacce dirette

La presenza simultanea di 2 tempeste tropicali in bacini oceanici diversi non è insolita in questa fase della stagione degli uragani, che raggiunge il suo picco statistico tra fine agosto e settembre. Tuttavia, la traiettoria di entrambi i sistemi rimane confinata sull’oceano, evitando così ripercussioni immediate su popolazioni e infrastrutture.