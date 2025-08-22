Temporali e nubifragi in Italia: ecco perché la manutenzione e la pulizia dei tombini non basta più

MeteoWeb

Quando un temporale esplode in pochi minuti e si parla di “bombe d’acqua”, downburst, v-shaped storm o nubifragi, l’effetto visibile è sempre lo stesso: strade trasformate in torrenti, sottopassi allagati, cantine invase dal fango. Ma perché accade così spesso? La risposta sta in una trasformazione profonda del regime delle piogge e nella distanza, sempre più evidente, tra l’intensità degli eventi e le infrastrutture pensate decenni fa.

Negli ultimi anni non è tanto aumentata la pioggia totale annua, quanto la sua distribuzione: precipitazioni più concentrate e violente comprimono in un’ora quello che un tempo cadeva in mezza giornata. Un rovescio da 40–60 mm in meno di 60 minuti manda in tilt qualunque rete di smaltimento progettata per “piogge ordinarie”. Anche un sistema perfettamente mantenuto ha un limite fisico di portata: se la quantità d’acqua triplica in pochi minuti, il collasso idraulico è inevitabile.

A questo si somma l’urbanizzazione: superfici impermeabili come asfalto e cemento riducono l’infiltrazione, accelerano il deflusso e spingono tutta l’acqua verso gli stessi punti critici — tombini, caditoie, collettori. I tempi di risposta sono ormai fulminei: tra il primo tuono e l’allagamento passano talvolta pochi minuti, troppo pochi per attivare contromisure efficaci o per mettere in sicurezza aree sensibili.

Il Mediterraneo è un hot-spot climatico: mari più caldi e aria più umida alimentano convezione esplosiva, con celle temporalesche capaci di scaricare in città volumi di pioggia quasi tropicali. Non è un’eccezione: è una nuova normalità. In questo contesto la manutenzione — pure indispensabile — diventa necessaria ma non sufficiente. Pulire tombini e fossi riduce l’impatto delle piogge moderate; non basta quando arrivano linee temporalesche ad altissimo rendimento pluviometrico.

Nuove soluzioni per città più resilienti

Che fare, allora? Serve un cambio di paradigma: passare da un modello di difesa passiva a una città resiliente all’acqua. Questo significa introdurre nuove infrastrutture di drenaggio urbano come:

Vasche di laminazione per trattenere i picchi e restituire l’acqua a portate compatibili.

per trattenere i picchi e restituire l’acqua a portate compatibili. Sistemi di drenaggio urbano sostenibile (SUDS) : pavimentazioni permeabili, rain-garden, trincee drenanti, tetti verdi.

: pavimentazioni permeabili, rain-garden, trincee drenanti, tetti verdi. Spazi di infiltrazione e corridoi blu-verdi che ricuciono il rapporto tra rete fognaria e reticolo naturale.

e corridoi blu-verdi che ricuciono il rapporto tra rete fognaria e reticolo naturale. Urbanistica adattiva : non costruire in aree di esondazione, salvaguardare le zone di espansione naturale dei corsi d’acqua.

: non costruire in aree di esondazione, salvaguardare le zone di espansione naturale dei corsi d’acqua. Allerta rapida e comunicazione del rischio: sensori, radar, app e piani di emergenza di quartiere che trasformino i minuti preziosi in decisioni utili.

Una nuova cultura della prevenzione

Infine, un tema culturale: accettare che il “fermiamoci, il temporale passa” non è allarmismo, è prevenzione. Spiagge, corsi d’acqua, sottopassi e parcheggi interrati sono luoghi ad altissimo rischio durante i nubifragi; evacuare e chiudere per qualche ora salva beni, ma soprattutto vite.

In sintesi: le nostre città finiscono sott’acqua non perché “piove di più”, ma perché piove peggio. Per convivere con questa realtà servono investimenti strutturali, pianificazione lungimirante e comportamenti consapevoli. Non possiamo fermare i nubifragi, ma possiamo progettare città che li assorbano senza trasformarli, ogni volta, in un’emergenza.