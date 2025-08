La Terra accelera, oggi uno dei giorni più brevi della storia

MeteoWeb

Il 5 agosto 2025 entrerà nei registri scientifici come uno dei giorni più brevi mai registrati da quando esistono misurazioni ufficiali. Secondo quanto riportato dal portale specializzato Timeanddate.com, la durata del giorno sarà inferiore di 1,25 millisecondi rispetto alle canoniche 24 ore, un cambiamento impercettibile per la vita quotidiana, ma significativo dal punto di vista scientifico. Non si tratta di un evento isolato. Da alcuni anni, gli studiosi osservano un’accelerazione anomala della rotazione terrestre, una tendenza opposta a quella ha dominato che per decenni: un progressivo rallentamento dovuto principalmente all’influenza gravitazionale della Luna.

Che cos’è un giorno?

Per comprendere il fenomeno, è importante chiarire cosa si intende per “giorno”. Esistono infatti due definizioni:

Giorno siderale : la durata di una rotazione completa della Terra rispetto alle stelle fisse, pari a circa 23 ore, 56 minuti e 4,1 secondi;

: la durata di una rotazione completa della Terra rispetto alle stelle fisse, pari a circa 23 ore, 56 minuti e 4,1 secondi; Giorno solare: il tempo che intercorre tra due passaggi consecutivi del Sole allo zenit (mezzogiorno), ossia 24 ore esatte, ovvero 86.400 secondi. È questo il riferimento usato nella nostra vita quotidiana.

Le variazioni osservate riguardano il giorno solare, che in alcune date recenti è risultato più corto del previsto. Oltre al 5 agosto, nel 2025 anche il 9 e il 22 luglio sono stati giorni particolarmente brevi, con una riduzione della durata rispettivamente di 1,23 e 1,36 millisecondi.

Il ruolo della Luna

La Luna è storicamente la principale responsabile dell’allungamento dei giorni terrestri. Il suo moto orbitale genera una forza di attrito che rallenta la rotazione della Terra, trasferendo parte della sua energia alla Luna stessa, che si allontana progressivamente dal nostro pianeta.

Tuttavia, a breve termine, la posizione della Luna rispetto all’equatore terrestre – in particolare la sua declinazione – può influenzare le forze mareali in modo da provocare lievi accelerazioni o rallentamenti della rotazione terrestre. È proprio questa variabilità che permette agli scienziati di prevedere con precisione quali giorni saranno più brevi.

Un mistero ancora aperto

Ciò che desta maggiore interesse nella comunità scientifica non sono tanto le fluttuazioni causate dalla Luna, quanto l’accelerazione complessiva della rotazione terrestre osservata negli ultimi anni. Le ipotesi sono diverse:

Alcuni suggeriscono un possibile collegamento con il riscaldamento globale , che potrebbe modificare la distribuzione delle masse (ad esempio, lo scioglimento dei ghiacci e variazione della pressione atmosferica);

, che potrebbe modificare la distribuzione delle masse (ad esempio, lo scioglimento dei ghiacci e variazione della pressione atmosferica); Un’altra teoria, più accreditata, riguarda il comportamento del nucleo liquido della Terra: se questo rallenta, può provocare un’accelerazione della crosta terrestre, un effetto analogo a quello di un pattinatore che raccoglie le braccia per girare più velocemente.

Le implicazioni per il tempo ufficiale

Sebbene nessuno di noi si accorgerà di quanto sarà breve oggi il giorno del 5 agosto, le conseguenze di una Terra che gira più velocemente potrebbero avere ripercussioni importanti sui sistemi di cronometria globale. Se il trend proseguirà nei prossimi anni, gli scienziati potrebbero essere costretti, per la prima volta nella storia, ad aggiungere un secondo intercalare negativo. In pratica, si dovrà togliere un secondo dagli orologi atomici per riallineare il tempo ufficiale con la rotazione terrestre.