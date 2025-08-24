Terranera celebra il “Natale d’estate” tra freddo, nebbia e vin brulè

MeteoWeb

A Terranera, piccola frazione di Rocca di Mezzo (L’Aquila) a 1.270 metri, l’estate abruzzese ha preso una piega decisamente invernale. Circa 200 persone si sono ritrovate in piazza per la tradizionale cena natalizia fuori stagione organizzata dalla Pro Loco, tra addobbi, luci intermittenti e cappellini biancorossi. Il meteo ha fatto il resto: pioggia, nebbia e temperature serali vicine allo zero hanno conferito all’evento in una vera atmosfera invernale. Camino acceso, panettone e vin brulè hanno accompagnato la serata, mentre i canti di Natale e le foto sotto l’albero “innevato” di condensa hanno reso l’atmosfera surreale e suggestiva.

L’iniziativa, che raddoppia e talvolta quadruplica la popolazione locale, è ormai un appuntamento fisso per salutare la fine dell’estate. Ogni anno cambia il tema: nel 2023 i protagonisti erano i personaggi Disney, mentre quest’anno è stata celebrata la cultura pop del Duemila.

Tra tradizione e ironia, Terranera ha così trasformato un caldo mese estivo in un’improvvisata vigilia di Natale, regalando a residenti e turisti un’esperienza unica, sospesa tra realtà e fantasia. L’appuntamento conferma il fascino dell’Altopiano delle Rocche, dove l’inverno sembra arrivare anche in piena estate.