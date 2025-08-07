Terremoto Abruzzo: verifiche nell’Aquilano, “nessun danno”

MeteoWeb

“Al momento non si registrano danni a persone o cose né criticità rilevanti, in quanto le verifiche condotte hanno dato tutte esito rassicurante“: è quanto ha affermato il direttore dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile Maurizio Scelli, in riferimento al terremoto magnitudo 3.1 registrato nella notte nei pressi di Villalago (L’Aquila). Subito dopo il sisma sono state attivate le relative procedure da parte della Protezione Civile regionale, che ha effettuato una verifica sulla zona e un monitoraggio continuo della situazione, in stretto raccordo con il sindaco del Comune di Villalago, i Carabinieri dell’area interessata e i referenti di Enel Green Power, in particolare per quanto riguarda la Diga di Villalago.