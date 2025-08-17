Terremoto Algeria, scossa di magnitudo 5.2 registrata in serata | DATI e MAPPE

MeteoWeb

Un terremoto di magnitudo 5.2 ha colpito nella tarda serata di domenica 17 agosto 2025 il Nord dell’Algeria. La scossa è stata registrata alle 23:11 ora locale degli Emirati Arabi Uniti, corrispondenti alle 21:11 italiane, dalla National Seismic Network (NCM). Secondo i dati dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), il sisma ha avuto un ipocentro localizzato a circa 35 km di profondità. Al momento non sono giunte segnalazioni ufficiali di danni a persone o edifici, ma le autorità locali stanno monitorando la situazione per verificare eventuali conseguenze nelle aree più prossime all’epicentro.