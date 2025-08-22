Potente terremoto magnitudo 7.5 scuote il Passaggio di Drake: diramata l’allerta tsunami | MAPPE

MeteoWeb

Un terremoto magnitudo 7.5 (dati USGS) è stato registrato nell’Atlantico meridionale, al largo delle coste più meridionali del Sud America. L’evento sismico, segnalato dallo United States Geological Survey (USGS), ha spinto le autorità cilene a diramare un avviso di possibile tsunami per alcune zone dell’Antartide, senza però prevedere ordini di evacuazione immediata né in Cile né in Argentina. Il sisma è avvenuto alle 23:16 ora locale argentina, con epicentro situato a circa 710 km a Sud/Est di Ushuaia, nella regione del Passaggio di Drake, lo stretto che collega l’Oceano Atlantico meridionale con il Pacifico e separa la Terra del Fuoco dalla Penisola Antartica.

La profondità preliminare stimata è di 10,8 km, un valore che lo classifica come terremoto superficiale.

Annullata allerta tsunami in Cile

Il Servizio Idrografico e Oceanografico della Marina cilena ha annullato l’allerta tsunami per le coste nazionali, dichiarata a seguito del potente sisma. “Secondo le informazioni raccolte dalle stazioni di monitoraggio del livello del mare, l’allerta tsunami è stata annullata“, ha annunciato l’agenzia. In precedenza, il Sistema nazionale per la prevenzione e la risposta ai disastri (Senapred) aveva dichiarato l’allerta rossa per tsunami nel comune di Cabo de Hornos.

Un’area remota ma geologicamente attiva

Sebbene il Passaggio di Drake sia meno noto per la sua sismicità rispetto alle coste cilene lungo la placca di Nazca, si tratta di una regione geologicamente complessa. Qui interagiscono più placche tettoniche, rendendo la zona altamente dinamica dal punto di vista geofisico.

Nonostante la potenza del sisma, la sua posizione remota ha ridotto il rischio immediato per le popolazioni: non si registrano danni né vittime.

Allerta tsunami e monitoraggio

Le autorità cilene hanno emesso un avviso di potenziale tsunami rivolto principalmente alle basi scientifiche e alle infrastrutture presenti nelle zone antartiche vicine. Non risultano al momento allerte per le comunità costiere del Sud America.

Gli esperti stanno monitorando attentamente i dati mareografici e satellitari per valutare eventuali variazioni significative del livello del mare. In passato, eventi sismici in aree oceaniche isolate hanno prodotto onde di maremoto percepibili a grande distanza, anche se non sempre pericolose per l’uomo.