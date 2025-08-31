Terremoto avvertito nel Fiorentino, epicentro a Montespertoli | DATI e MAPPE

MeteoWeb

Scossa di terremoto avvertita questa mattina in provincia di Firenze. L’INGV riporta un sisma magnitudo ML 2.4, con epicentro a 3 km Sud/Ovest da Montespertoli. Il sisma è stato registrato alle 08:01 e l’ipocentro è stato localizzato ad una profondità di 9 km. Il terremoto è stato avvertito dalla popolazione di Empoli, Scandicci, Campi Bisenzio, San Casciano in Val di Pesa, Montaione, Impruneta, Signa, Certaldo

e Siena (dati “Hai Sentito il Terremoto”). Non si segnalano danni a persone o cose.