Terremoto Centro Italia: alba di dolore e speranza ad Arquata del Tronto

Nove anni dopo il terremoto che ha devastato il Centro Italia, Arquata del Tronto ha commemorato le sue vittime in una notte carica di emozioni. Il suono delle campane, alle 03:36 del mattino, ha scandito il ricordo di 52 vite spezzate, i cui nomi sono stati letti uno per uno, intervallati da rintocchi solenni. Al Parco della memoria di Pescara del Tronto, la frazione più colpita, familiari e residenti si sono riuniti in un silenzio rotto solo dalla commozione. Presente anche il vescovo di Ascoli Piceno, Gianpiero Palmieri, che ha sottolineato la duplice valenza di questa notte: un dolore che non si dimentica e un forte, “generoso” desiderio di ricostruzione. Un cuore rosso, offerto dalla moglie di una delle vittime, è stato illuminato da tanti lumini quante sono state le persone scomparse.

Nonostante il dolore che rimane vivo, la speranza di rivedere i paesi ripopolati e pieni di vita sembra sopravvivere a ogni fatica. La presenza dei cittadini, il ricordo delle vittime e il desiderio di un futuro migliore si fondono in un’unica, profonda testimonianza di resilienza.