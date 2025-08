Terremoto Cile, crollo in miniera: recuperato il corpo di uno dei 5 dispersi

MeteoWeb

Uno dei cinque minatori rimasti intrappolati a seguito di un crollo parziale nella più grande miniera di rame sotterranea del mondo, situata in Cile, è stato ritrovato senza vita: lo ha comunicato oggi il gruppo statale cileno Codelco. Il crollo si è verificato giovedì scorso nella miniera El Teniente, a Rancagua, circa 100 km a Sud di Santiago, in seguito a un “evento sismico”. Non è ancora stato chiarito se la scossa sia stata di origine naturale o provocata dalle attività di scavo.

Il bilancio delle vittime sale quindi a 2. Alle operazioni di soccorso, che si stanno svolgendo a una profondità di circa 1.200 metri, stanno partecipando almeno un centinaio di persone, impegnate nella ricerca dei minatori ancora dispersi.