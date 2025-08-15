Terremoto al confine Toscana-Emilia Romagna: epicentro nei pressi di Palazzuolo sul Senio | DATI e MAPPE

MeteoWeb

Una scossa di terremoto si è verificata al confine Toscana-Emilia Romagna alle 14:15 di oggi, venerdì 15 agosto. I sismografi hanno registrato una scossa di magnitudo 3, con epicentro 5km a est di Palazzuolo sul Senio, in Provincia di Firenze ma geograficamente dentro i confini dell’Emilia Romagna. Il terremoto è avvenuto ad una profondità di 9km. La scossa è stata avvertita dalla popolazione, ma secondo quanto comunicato dalla Sala di Protezione Civile della Città Metropolitana di Firenze, non si registrano danni a persone o cose.

L’evento è stato preceduto da una serie di scosse di minore intensità nella mattinata. Le verifiche sono in corso in coordinamento con le sale operative di emergenza.