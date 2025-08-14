Terremoto di magnitudo 6.3 colpisce le Isole Santa Cruz, Salomone | DATI e MAPPE

MeteoWeb

Il 14 agosto 2025, alle 16:22 UTC (le 18:22 italiane), un forte terremoto di magnitudo 6.3 ha colpito le Isole Santa Cruz, nell’arcipelago delle Salomone. Secondo l’USGS, la profondità del sisma è stata di 53 km (33 miglia). L’epicentro è stato localizzato a 112 km a sud-est di Lata (con una popolazione di 553 abitanti) e a 442 km a nord-ovest di Luganville (con 13.397 abitanti). Le scosse sono state avvertite da circa 21.000 persone, con circa 5.000 che hanno sperimentato scosse di lieve entità.

Nonostante la forte magnitudo, non sono stati segnalati pericoli di tsunami. L’USGS ha emesso un alert verde, indicando che vi è una bassa probabilità di vittime e danni significativi. Tuttavia, la popolazione che vive in questa regione è in prevalenza residente in strutture vulnerabili ai terremoti, con prevalenza di costruzioni di tipo misto e in legno. Le recenti scosse nella zona hanno portato con sé rischi secondari, come frane, che potrebbero aver contribuito ai danni.