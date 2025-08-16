Terremoto Giappone, magnitudo 5.6 vicino a Takanabe: dettagli e impatti | DATI

MeteoWeb

Nella serata del 16 agosto 2025, alle 21:13 (UTC), le 23:13 italiane un terremoto di magnitudo 5.6 ha colpito la regione situata circa 28 km a est-sud-est di Takanabe, nella prefettura di Miyazaki, Giappone. L’epicentro del sisma è stato localizzato a una profondità di 26,7 km, un fattore che potrebbe aver contribuito alla moderata intensità del tremore avvertito. Il Giappone è noto per la sua attività sismica. Le autorità locali stanno monitorando attentamente la situazione per fornire eventuali aggiornamenti. Gli esperti in sismologia suggeriscono che l’ipocentro, a una profondità intermedia, possa aver limitato la propagazione delle onde sismiche, riducendo l’impatto sulla superficie.