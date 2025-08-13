Terremoto Grecia: scossa nelle Isole del Dodecaneso | DATI e MAPPE

MeteoWeb

Il 13 agosto 2025, alle 20:39 ora locale (le 19:39 italiane), un terremoto di magnitudo 4.7 ha colpito le Isole del Dodecaneso, una zona del Mar Egeo che appartiene alla Grecia. L’epicentro della scossa è stato localizzato a 51 km a sud di Kéfalos, sull’isola di Kos, con una profondità di 109,7 km. Secondo le informazioni fornite dai servizi sismologici, la scossa ha avuto una profondità considerevole, 109,7 km, il che ha contribuito a ridurre l’intensità percepita in superficie.