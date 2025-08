Terremoto in Cile, crollo in miniera: ancora 5 intrappolati

MeteoWeb

Sono ancora 5 i minatori intrappolati sottoterra dopo il crollo causato da un terremoto avvenuto ieri in Cile, nel giacimento sotterraneo di rame di El Teniente, il più grande al mondo. Una persona è morta e altri 9 minatori sono rimasti feriti. Le squadre di ricerca e soccorso hanno determinato la posizione esatta del crollo parziale, ma non sono riuscite a comunicare con i 5 lavoratori intrappolati. Non è chiaro se siano vivi o morti. “Stiamo facendo tutto il possibile per cercare di salvare questi cinque minatori”, ha affermato Andrés Music, direttore generale di El Teniente, in merito alle operazioni di soccorso che coinvolgono 100 esperti, tra cui alcuni che hanno partecipato al salvataggio nel 2010 di 33 minatori intrappolati nel Nord del Cile, che dopo 69 giorni sottoterra furono portati in salvo vivi.

La National Copper Corp. cilena, nota come Codelco, ha descritto l’incidente come il risultato di “un evento sismico”. Il servizio nazionale di protezione civile cileno, Senapred, ha dichiarato che la scossa ha colpito Machalí, nella regione di O’Higgins, a circa 100 km dalla capitale Santiago.