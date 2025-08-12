Una forte scossa di terremoto ha colpito l’Indonesia alle 17:24 locali (le 10:24 italiane) di oggi, martedì 12 agosto. I sismografi hanno registrato un terremoto di magnitudo 6.5, con epicentro individuato 193km a ovest-nordovest di Abepura, sulla costa settentrionale della grande isola di Nuova Guinea, e profondità di 10km. Non sono noti al momento danni a persone o cose.
Terremoto Indonesia, forte scossa sull’isola di Nuova Guinea: epicentro nei pressi di Abepura | DATI e MAPPE
