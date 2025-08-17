Terremoto Indonesia: forte scossa davanti alle coste di Sulawesi | DATI e MAPPE

MeteoWeb

Una forte scossa di terremoto ha colpito l’Indonesia alle 6:38 locali (le 00:38 italiane) di oggi, domenica 17 agosto. I sismografi hanno registrato un terremoto di magnitudo 6, con epicentro in mare, appena davanti alla costa di Sulawesi. Il sisma è avvenuto ad una profondità di 18km. Non si hanno, al momento, notizie di danni a persone o cose.