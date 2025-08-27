Terremoto Liguria, lieve scossa avvertita nel ponente savonese | DATI e MAPPE

MeteoWeb

Una lieve scossa di terremoto, magnitudo 2.3, è stata registrata dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia alle 06:47 con epicentro a Giustenice, nel Ponente di Savona, con ipocentro ad una profondità di 10 km. La scossa è stata avvertita in varie zone dell’entroterra fino alla costa. Non si segnalano danni a persone o cose.