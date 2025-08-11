Terremoto Messico, forte scossa davanti alla costa pacifica | DATI e MAPPE

MeteoWeb

Una forte scossa di terremoto si è verificata davanti alla costa pacifica del Messico. Alle 20:21 locali di domenica 10 agosto (le 4:21 italiani dell’11 agosto), i sismografi hanno registrato un terremoto di magnitudo 5.8, con epicentro 133km a sud-sudovest di Doctor Belisario Domínguez (La Barra) e profondità di 9km, segnala l’USGS. Non ci sono notizie di danni a persone o cose.