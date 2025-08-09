Terremoto Russia, forte scossa davanti alle coste delle Isole Curili | DATI e MAPPE

MeteoWeb

Una forte scossa di terremoto si è verificata davanti alle coste della Russia alle 02:04 locali di domenica 10 agosto (le 16:04 italiane del 9 agosto). Il sisma ha avuto magnitudo 6.2 ed epicentro in mare, ad est delle Isole Curili. Il terremoto è avvenuto ad una profondità di 5km. Non si hanno al momento notizie di danni a persone o cose. Si tratta dell’ennesima replica successiva al violento terremoto di magnitudo 8.8 che ha scosso la regione al largo della Penisola di Kamchatka il 30 luglio scorso, provocando anche uno tsunami che ha raggiunto numerosi Paesi del Pacifico.