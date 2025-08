Terremoto di magnitudo 5.1 scuote Rawalpindi e Islamabad: panico tra i residenti

MeteoWeb

Un terremoto di magnitudo 5.1 sulla scala Richter ha scosso le città gemelle di Rawalpindi e Islamabad in Pakistan, costringendo i residenti a uscire di casa in preda al panico. Secondo il dipartimento meteorologico pachistano (Pmd), l’epicentro è stato localizzato a Rawat, una località di Rawalpindi, vicino a Islamabad. Il sisma ha colpito a una profondità di 10 chilometri, provocando scosse superficiali relativamente forti. Finora non sono state segnalate vittime o danni materiali.