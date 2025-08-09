Terremoto di magnitudo 3.3 a sud della Sicilia | DATI e DETTAGLI

MeteoWeb

Questa mattina, alle 09:30, un terremoto di magnitudo 3.3 è stato registrato dal sismografo dell’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) a sud della Sicilia. L’evento sismico ha avuto un epicentro situato a circa 10 km di profondità, senza causare danni. Secondo il bollettino pubblicato dall’INGV, il terremoto si è verificato al largo delle coste siciliane, in una zona abitualmente soggetta a terremoti. La magnitudo 3.3 è considerata una scossa di bassa intensità, che di solito non causa danni significativi.

La Sicilia e il suo territorio circostante sono situati in una zona geologicamente attiva, dove si verificano frequenti attività sismiche, spesso di bassa intensità. Sebbene la magnitudo di 3.3 non sia generalmente sufficiente a causare danni gravi, eventi simili ricordano l’importanza di monitorare costantemente il territorio per garantire la sicurezza della popolazione.