Terremoto Turchia, l’ultimo aggiornamento è grave: un morto, edifici sprofondati in 16 quartieri e crollati due minareti

MeteoWeb

E’ di un morto e 29 feriti l’ultimo bilancio relativo al terremoto di magnitudo 6.2 che ha colpito la provincia di Balikesir nella parte ovest della Turchia. Il sisma è stato avvertito anche a Istanbul e Smirne. La vittima – ha affermato il ministro dell’Interno Ali Yerlikaya – è un uomo di 81 anni che è deceduto dopo essere stato estratto dalle macerie. Lo riporta Anadolu. Quanto ai feriti “le loro condizioni non sono gravi”, ha aggiunto Yerlikaya. “Ci sono edifici crollati in 16 quartieri, 12 erano abbandonati e quattro erano ancora abitati” ha detto il ministro degli Interni Ali Yerlikaya, “a parte questi edifici crollati, non ce ne sono altre e abbiamo sospeso le operazioni di ricerca e soccorso. Due minareti sono crollati”.