Tesla aprirà il suo nuovo Experience Centre l’11 agosto a Nuova Delhi, segnando un importante passo avanti nella filiale indiana del colosso automobilistico statunitense. Il centro Tesla di Delhi si trova al Worldmark 3, nel quartiere Aerocity della capitale. Offrirà ai visitatori l’opportunità di vedere i più recenti veicoli elettrici Tesla introdotti in India.
Tesla, lunedì l’inaugurazione di un nuovo Experience Centre
Il nuovo Experience Centre di Tesla a Nuova Delhi offrirà una vetrina esclusiva dei veicoli elettrici più innovativi del marchio, segnando un ulteriore passo nella sua espansione in India
MeteoWeb