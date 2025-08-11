Tesla si lancia nel mercato energetico: pronta a offrire energia elettrica a case e aziende

MeteoWeb

Tesla si candida a entrare nel mercato energetico britannico. La Tesla Energy Ventures ha già presentato domanda di licenza energetica all’ente regolatore Ofgem con l’obiettivo di avviare la fornitura di energia a case e aziende in Inghilterra, Scozia e Galles già dal prossimo anno. Oltre alle auto, infatti, Tesla gestisce anche un’attività di energia solare e di accumulo ed è presente nel mercato energetico del Regno Unito dal 2020, quando le è stata concessa la licenza per la produzione di energia elettrica. Negli Stati Uniti, il gruppo ha fornito energia elettrica in Texas negli ultimi tre anni.

Il progetto Tesla Energy Ventures

Il progetto di Tesla Energy Ventures per il mercato energetico britannico arriva in un contesto di calo della domanda dei veicoli elettrici dell’azienda in tutta Europa, con quasi il -60% di nuove immatricolazioni Tesla nel Regno Unito a luglio, rispetto all’anno precedente (987 nuovi veicoli rispetto ai 2.462 dello stesso mese dell’anno precedente).