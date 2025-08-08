Tesla scioglie il team Dojo e riorienta la strategia sui chip AI: l’alleanza con Samsung

MeteoWeb

Tesla sta sciogliendo il team Dojo e il responsabile del progetto, Peter Bannon, sta lasciando l’azienda. Il team del supercomputer Dojo ha recentemente perso circa 20 dipendenti a favore della startup DensityAI, fondata dall’ex capo di Dojo. Bloomberg e altre testate hanno riportato che Tesla sta smantellando il suo progetto interno Dojo, che si concentrava sulla costruzione di silicio ottimizzato per l’IA destinato alla tecnologia di guida autonoma della casa automobilistica. Elon Musk ha confermato il cambiamento nella strategia sui chip: “non ha senso per Tesla dividere le sue risorse su due architetture di chip di IA così diverse” – ha scritto su X – “i chip Tesla AI5, AI6 e successivi saranno eccellenti per l’inferenza e almeno abbastanza buoni per l’addestramento per veicoli a guida autonoma. Tutti gli sforzi sono concentrati su questo”.

Tesla e Samsung alleati sui chip AI

Wells Fargo ha affermato che la mossa “potrebbe essere vista come un cambiamento significativo” rispetto alla precedente enfasi di Musk sull’hardware IA interno, considerati i continui miglioramenti delle prestazioni delle Gpu di Nvidia. A fine luglio Tesla ha firmato un accordo da 16 miliardi di dollari con Samsung per i chip di intelligenza artificiale e in quell’occasione Musk affermò che il nuovo stabilimento Samsung in Texas sarebbe stato “dedicato alla produzione del chip AI6 di prossima generazione di Tesla”, con l’obiettivo di utilizzare i nuovi chip di memoria per il robot umanoide Optimus, per veicoli a guida completamente autonoma e per data center di intelligenza artificiale.

I piani di Tesla sembrano prevedere che i chip AI5 e AI6 alimenteranno i prossimi sistemi di guida autonoma dell’azienda, noti come Hardware 5 e Hardware 6, o HW5 e HW6.