Tifone Faxai, alluvione in Giappone: Kaseda sott’acqua | VIDEO

MeteoWeb

Il tifone Faxai ha colpito duramente la Prefettura di Kagoshima, in Giappone, provocando piogge torrenziali e gravi allagamenti a Kaseda, nella città di Minamisatsuma. Dopo essere approdato vicino a Hioki nel pomeriggio di giovedì 21 agosto, il ciclone ha riversato fino a 120 millimetri di pioggia in un’ora, causando l’esondazione del fiume Kaseda. Le strade sono state trasformate in fiumi, con auto sommerse e abitazioni a rischio. I Vigili del Fuoco sono intervenuti per evacuare i residenti intrappolati, mentre l’Agenzia Meteorologica invita la popolazione alla massima prudenza per possibili frane e ulteriori inondazioni.