Il tifone Kajiki colpisce la Cina meridionale e si dirige verso il Vietnam

Forti venti e piogge torrenziali hanno investito nelle scorse ore l’isola di Hainan e alcune aree limitrofe della provincia di Guangdong, nel Sud della Cina, a causa del passaggio del tifone Kajiki, che si sta muovendo verso la costa centrale del Vietnam. Secondo l’agenzia ufficiale Xinhua, circa 20mila persone sono state evacuate dalle zone più a rischio, mentre oltre 21mila membri di equipaggi sono rientrati a terra e le imbarcazioni da pesca hanno fatto ritorno in porto.

Il Centro Meteorologico Nazionale cinese ha segnalato venti sostenuti fino a 162 km/h e precipitazioni comprese tra 25 e 35 cm nelle aree meridionali di Hainan, compresa la città turistica di Sanya, che ha disposto la chiusura di attività commerciali, siti turistici e sospeso i trasporti pubblici e marittimi. Le autorità locali hanno invitato i residenti a non uscire se non strettamente necessario.

Kajiki, il cui nome in giapponese significa “pesce spada” o “pesce vela”, dovrebbe toccare terra in Vietnam nella giornata di domani. Nella città di Hue, i contadini stanno accelerando il raccolto del riso per ridurre i danni agricoli. Nel frattempo, le province costiere hanno vietato l’uscita in mare alle imbarcazioni e ordinato il rientro di quelle già in navigazione.

Le autorità vietnamite hanno inoltre chiesto un rafforzamento delle dighe, dei bacini idrici e dei sistemi di irrigazione, nel tentativo di contenere gli effetti devastanti del tifone.

Kajiki rappresenta una delle perturbazioni più intense della stagione monsonica e mette nuovamente alla prova la resilienza delle comunità costiere del Sud/Est asiatico.