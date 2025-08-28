Tifone Kajiki, frane e inondazioni in Thailandia: almeno 5 morti

MeteoWeb

Le frane e le inondazioni provocate dal tifone Kajiki hanno causato 5 vittime e 15 feriti nel Nord della Thailandia, mentre le autorità avvertono che le piogge continueranno per tutta la settimana. Dopo aver toccato terra in Vietnam lunedì, costringendo decine di migliaia di persone all’evacuazione, la tempesta ha attraversato il Laos e raggiunto la Thailandia settentrionale, portando precipitazioni torrenziali. Secondo il Dipartimento per la prevenzione e il controllo dei disastri, 12 province del Nord sono state colpite, in particolare Nan, Chiang Rai e Mae Hong Son, dove alluvioni lampo hanno distrutto ponti e isolato intere comunità. Da domenica si contano almeno 7 dispersi, mentre oltre 1.800 abitazioni risultano danneggiate. Nel frattempo, Kajiki si è progressivamente indebolito trasformandosi in una depressione tropicale mentre avanzava verso l’entroterra.