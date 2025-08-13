Il tifone Podul si abbatte su Taiwan: centinaia di voli cancellati e scuole chiuse

MeteoWeb

Il tifone Podul si è abbattuto oggi sulla costa sudorientale di Taiwan con venti fino a 191km/h, causando la chiusura di vaste aree nel sud e nell’est dell’isola e la cancellazione di centinaia di voli. Il tifone ha raggiunto la città sud-orientale di Taitung intorno alle 13:00 locali, ha riferito l’Amministrazione meteorologica centrale di Taiwan. Un messaggio di allerta ha invitato la popolazione a cercare immediatamente riparo a causa dei venti distruttivi previsti, con raffiche superiori a 150km/h.

Oltre 5.500 persone che vivevano nel percorso del tifone sono state evacuate dalle loro case, mentre i pescatori hanno messo in sicurezza le loro imbarcazioni. Nove città e contee, tra cui le metropoli meridionali di Kaohsiung e Tainan, hanno annunciato la sospensione di attività lavorative e scolastiche per il 13 agosto. Le contee e le città di Tainan, Kaohsiung, Chiayi, Yunlin, Pingtung e Hualien sulla costa orientale e l’arcipelago di Penghu nello Stretto di Taiwan dovrebbero essere le più colpite dalla tempesta.

Si prevede che il tifone Podul scaricherà piogge torrenziali sulle zone montuose della città di Kaohsiung e della vicina contea di Pingtung, nonché nelle contee scarsamente popolate di Hualien e Taitung. L’agenzia CWA stima che Pingtung e Kaohsiung riceveranno tra i 400 e i 600 millimetri di pioggia cumulativa.

Gran parte del centro e del sud di Taiwan si sta ancora riprendendo dagli effetti del tifone Danas e delle piogge torrenziali delle ultime settimane. Danas, che ha colpito Taiwan all’inizio di luglio, ha ucciso due persone e ne ha ferite centinaia dopo aver scaricato oltre 500 millimetri di pioggia sul sud dell’isola in un fine settimana.

Taiwan è regolarmente colpita da tifoni, soprattutto lungo la montagnosa e poco popolata costa orientale che si affaccia sul Pacifico.