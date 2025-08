Torna il caldo: giovedì 3 bollini gialli, il bollettino

MeteoWeb

Il caldo sta per tornare dopo una lunga fase di maltempo proprio nei giorni clou dell’estate. Nel bollettino del Ministero della Salute, infatti, tornano i bollini gialli, segno di condizioni meteorologiche che possono precedere il verificarsi di un’ondata di calore. Dopo 10 giorni di bollini verdi (rischio zero) su tutti i 27 capoluoghi monitorati, secondo le ultime previsioni giovedì 7 agosto il livello 1 di pre-allerta (bollino giallo appunto) interesserà 3 città: Bolzano, Perugia e Rieti.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: