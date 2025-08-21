Torna la “Luna di Sangue”, spettacolo celeste a settembre

MeteoWeb

Il 7 settembre gli amanti dell’astronomia di tutto il mondo avranno un’opportunità unica: assistere all’eclissi totale di Luna, un fenomeno celeste che regalerà uno spettacolo suggestivo e affascinante. Questo evento, noto anche come “Luna di Sangue” per la particolare colorazione assunta dal nostro satellite in presenza di determinate condizioni, rappresenta l’ultima eclissi totale lunare del 2025 e sarà visibile da molte parti del globo.

Eclissi lunare totale, cos’è e orari

Un’eclissi lunare si verifica quando la Terra si interpone perfettamente tra il Sole e la Luna, proiettando la sua ombra sul nostro satellite naturale. La Luna, trovandosi in fase di Luna Piena, attraversa la parte più scura e interna dell’ombra terrestre, nota come ombra (umbra).

L’intero fenomeno, dall’ingresso nella penombra all’uscita completa, si svolgerà tra le 15:28 e le 20:55 UTC (Coordinated Universal Time). La fase di totalità, il momento più spettacolare, durerà circa 82 minuti, dalle 17:30 alle 18:52 UTC.

Perché la Luna diventa rossa

La ragione per cui la Luna assume una colorazione rossastra durante l’eclissi totale è un fenomeno scientifico chiamato “dispersione di Rayleigh”. L’atmosfera terrestre, agendo come una lente, devia e disperde la luce solare. Le lunghezze d’onda più corte (come il blu e il viola) vengono disperse, mentre quelle più lunghe (come il rosso e l’arancione) riescono a penetrare e a raggiungere la Luna, illuminandola e donandole quel caratteristico colore sanguigno. La tonalità esatta della Luna dipenderà dalle condizioni atmosferiche della Terra in quel momento, come la presenza di polveri vulcaniche o nuvole.

Visibilità e consigli per l’osservazione

La visibilità dell’eclissi sarà eccezionale per una vasta porzione della popolazione mondiale. Circa il 77% della popolazione, pari a oltre 6 miliardi di persone, potrà assistere all’intera fase di totalità. La visione sarà ottimale in Asia e in Australia occidentale, dove si potrà osservare il fenomeno dall’inizio alla fine.

Anche in Europa e in Africa sarà possibile osservare parte dell’eclissi, sebbene la Luna sorgerà già parzialmente o totalmente oscurata. Per chi non si trova nelle zone di visibilità, il Virtual Telescope Project in Italia organizzerà una diretta streaming gratuita dell’evento, a partire dalle 19:45 ora italiana.

Eclissi visibile anche in Italia

Secondo quanto ha spiegato a MeteoWeb il ricercatore INAF Sandro Bardelli, l’Italia potrà osservare solo la seconda parte dell’eclissi. Il nostro satellite sorgerà già in fase di totalità: “Il 7 settembre alle 19:40 si verificherà un’eclissi totale di Luna: il nostro satellite sorgerà in totalità, in quel momento sarà già coperta. Il massimo sarà alle 20:10, poi comincerà a uscire dalla totalità alle 20:52 con uscita completa alle 22 circa. In sostanza vedremo solo la seconda parte dell’eclissi”.

Per gli osservatori italiani, l’appuntamento sarà quindi con una Luna già rossa al sorgere, seguita dalla sua graduale riemersione dall’ombra terrestre. Ciò permetterà di godere di una parte significativa e suggestiva dell’eclissi senza dover rimanere svegli fino a tarda notte.