Tornado nel Veneziano, “grado IF0.5 e vortice di 600 metri”

Un tornado ha interessato nella giornata di ieri la zona tra Fiesso d’Artico e Dolo, nel Veneziano, provocando alcuni danni valutabili ai gradi IF0.5 della International Fujita Scale e F0 della Scala Fujita classica. È quanto riporta un’analisi del gruppo PRETEMP, composto da ricercatori, meteorologi e studenti universitari che si occupano di previsioni sperimentali probabilistiche sull’attività temporalesca in Italia e raccolta di segnalazioni di eventi severi.

Secondo PRETEMP, il vortice si è caratterizzato per una circolazione piuttosto ampia, con condensazione solo occasionale al centro o in eventuali sottovortici, e ha raggiunto un diametro massimo stimato di circa 600 metri. La lunghezza del percorso non è stata determinata con precisione, ma si stima sia stata almeno di 2,3 km. Sembra che il tornado si sia indebolito o esaurito prima di raggiungere Cazzago, frazione di Pianiga, sfiorando le zone colpite 10 anni fa da un evento ben più violento. Ulteriori danni nella stessa area sono stati causati dalle forti raffiche di vento intorno alla circolazione tornadica e da un downburst successivo, ha riportato PRETEMP.