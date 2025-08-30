Traffico da bollino rosso e meteo instabile: weekend da controesodo sulle strade italiane

MeteoWeb

Weekend di rientri intensi sulle strade e autostrade italiane. L’Osservatorio Mobilità Stradale di Anas stima circa 12,5 milioni di spostamenti tra oggi e domani, con conseguente bollino rosso annunciato da Viabilità Italia fino a domenica pomeriggio. Un controesodo che coincide con la fine delle vacanze estive e la ripresa delle attività lavorative per milioni di italiani. A rendere il quadro più complesso è il meteo instabile che, con piogge e temporali diffusi su gran parte della Penisola, potrebbe spingere molti vacanzieri ad anticipare il rientro. Questa distribuzione a scaglioni dovrebbe attenuare, almeno in parte, la pressione sulle principali direttrici autostradali.

Rispetto agli anni passati, il traffico dell’estate 2025 non si è concentrato esclusivamente nei fine settimana: 2 spostamenti su 3 sono avvenuti nei giorni feriali, grazie alle cosiddette partenze “intelligenti”, che hanno contribuito a ridurre le congestioni e a garantire viaggi più scorrevoli.

Per fronteggiare l’aumento dei flussi, Anas ha potenziato il personale operativo e ha ridotto i cantieri: fino all’8 settembre ne resteranno sospesi 1.392, pari all’83% di quelli programmati. Un impegno straordinario per assicurare maggiore sicurezza e fluidità al traffico in queste giornate da bollino rosso.