Tragedia a Bjerndrup: incidente tra treno ad alta velocità e veicolo agricolo, una vittima e diversi feriti

Un grave scontro vicino a Bjerndrup ha provocato la morte di una persona e il ferimento di più individui. Le indagini della polizia danese sono in corso per chiarire le cause dell'incidente

Incidente treno
Immagine a scopo illustrativo realizzata con l'Intelligenza Artificiale © MeteoWeb
MeteoWeb

Un incidente tra un treno ad alta velocità e un veicolo agricolo vicino a Bjerndrup, nel sud-ovest della Danimarca, ha causato la morte di una persona e il ferimento di più individui. Lo ha reso noto la polizia danese, senza rilasciare altri dettagli sulle cause dello scontro. Le indagini sono in corso per chiarire le circostanze dell’accaduto.

