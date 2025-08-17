Tragedia in Val di Rabbi, ciclista muore dopo una caduta nel torrente Rabbies

MeteoWeb

Un uomo di 67 anni è morto nel pomeriggio di oggi dopo essere caduto con la bici nel torrente Rabbies (Val di Rabbi). L’uomo stava pedalando da solo lungo il torrente quando, dopo aver probabilmente perso il controllo del mezzo, è caduto nella scarpata che argina il corso d’acqua, battendo la testa e finendo in acqua. La chiamata al numero unico per le emergenze 112 è arrivata verso le 16.20 da parte di un passante che aveva avvistato il corpo nel torrente. La centrale unica di emergenza ha chiesto l’intervento dell’elicottero, mentre otto soccorritori della stazione di Rabbi del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino hanno raggiunto via terra il luogo dell’incidente insieme ai vigili del fuoco e ai carabinieri.

Il recupero del corpo

Il corpo dell’uomo è stato quindi estratto dall’acqua del torrente e portato a riva, dove l’elicottero ha sbarcato il tecnico di elisoccorso e l’equipe sanitaria, il cui medico non ha potuto far altro che constatarne il decesso. Ottenuto il nulla osta delle autorità, la salma dell’uomo è stata portata in camera mortuaria a Rabbi.