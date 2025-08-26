“Dentro la transizione energetica: quale ruolo per il nucleare?”: il Presidente ENEA Mariotti interviene al Meeting di Rimini

Mariotti: "per una transizione che sia credibile e fattibile, la scelta non è se credere o meno al nucleare, ma come integrarlo nel mix energetico”

Il Presidente ENEA Francesca Mariotti ha preso parte oggi al Meeting di Rimini intervenendo all’evento “Dentro la transizione energetica: quale ruolo per il Nucleare?” insieme, tra gli altri, al Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin. “Per una transizione che sia credibile e fattibile, la scelta non è se credere o meno al nucleare, ma come integrarlo in un mix che includa fonti rinnovabili, reti, accumuli, efficienza, cattura e stoccaggio della CO2. Per passare dalla teoria ai fatti, occorre approvare e implementare la legge delega sul nucleare, svolgere adeguate campagne informative, definire nuovi modelli di finanziamento pubblico-privato, sviluppare competenze e dotarsi di una Autorità indipendente per la sicurezza”, ha dichiarato il Presidente ENEA nell’ambito dell’evento.

“In questa roadmap, ENEA potrà svolgere un ruolo sistemico a partire dalle prove sperimentali e di verifica e validazione degli strumenti di progettazione, fino ad arrivare a sistemi di certificazione”, ha concluso Mariotti.

